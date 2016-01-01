バドミントンの韓国オープンは１日、ソウルで各種目の準決勝が行われ、女子シングルスで山口茜（再春館製薬所）が三谷美菜津（ＮＴＴ東日本）を２―０で破り、決勝に進んだ。２日に世界ランキング７位の成池鉉（韓国）と対戦する。（共同）