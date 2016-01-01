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神６―０巨（１日） 岩貞が１０勝

更新日時：2016年10月1日(土) PM 05:58
　阪神が７連勝。岩貞が７回無失点で初の２桁勝利に到達。６安打、無四球で自身の連勝も５に伸ばした。一回にゴメスの２点中前打で先制し、その後も上本の２点二塁打などで着実に加点した。巨人は序盤の好機を生かせず３連敗。

 

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