阪神が７連勝。岩貞が７回無失点で初の２桁勝利に到達。６安打、無四球で自身の連勝も５に伸ばした。一回にゴメスの２点中前打で先制し、その後も上本の２点二塁打などで着実に加点した。巨人は序盤の好機を生かせず３連敗。