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女子テニス、日比野はＶ２成らず タシケント・オープン

更新日時：2016年10月1日(土) PM 08:10
　女子テニスのタシケント・オープンは１日、タシケントでシングルス決勝が行われ、日比野菜緒（ルルルン）はクリスティナ・プリスコバ（チェコ）に３―６、６―２、３―６で敗れ、２連覇は成らなかった。（共同）

 

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