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宇佐美と武藤、けがで不参加 日本代表、斎藤を招集

更新日時：2016年10月1日(土) PM 10:12
　日本サッカー協会は１日、ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選のイラク戦（６日・埼玉スタジアム）とオーストラリア戦（１１日・メルボルン）に臨む日本代表で、宇佐美（アウクスブルク）と武藤（マインツ）の両ＦＷがけがのため不参加となり、代わりにＦＷ斎藤（横浜Ｍ）を招集すると発表した。

 

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