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清武はベンチ外 サッカー、スペイン１部

更新日時：2016年10月1日(土) PM 11:39
　サッカーのスペイン１部リーグ、セビリアの清武弘嗣は１日、ホームのアラベス戦でベンチ外だった。（共同）

 

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