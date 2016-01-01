文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー、川島はベンチ外 フランス１部メッス

更新日時：2016年10月2日(日) AM 08:14
　サッカーのフランス１部リーグでＧＫ川島永嗣の所属するメッスは１日、ホームでモナコに０―７と大敗した。川島はベンチ外だった。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ