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サッカー、宇佐美の負傷は足首 ドイツ１部アウクスブルク発表

更新日時：2016年10月2日(日) AM 08:21
　【ベルリン共同】サッカーのドイツ１部リーグ、アウクスブルクは１日、ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選に臨む日本代表への不参加が決まった宇佐美貴史の負傷箇所について足首の腱だったと発表した。９月２９日の練習で痛めた。手術は受けず、離脱期間は不明としている。

 

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