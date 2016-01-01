【ベルリン共同】サッカーのドイツ１部リーグ、アウクスブルクは１日、ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選に臨む日本代表への不参加が決まった宇佐美貴史の負傷箇所について足首の腱だったと発表した。９月２９日の練習で痛めた。手術は受けず、離脱期間は不明としている。