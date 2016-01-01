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サッカー女子、永里はフル出場 ドイツ１部フランクフルト

更新日時：2016年10月2日(日) AM 08:07
　サッカー女子のドイツ１部リーグで永里優季のフランクフルトは１日、敵地でフライブルクと０―０で引き分けた。永里はフル出場した。（共同）

 

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