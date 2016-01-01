文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
テニス、土居が２回戦へ 中国オープン
更新日時：2016年10月2日(日) PM 08:24
テニスの中国オープンは２日、北京で行われ、女子シングルス１回戦で土居美咲（ミキハウス）はニコル・ギブズ（米国）を７―５、６―２で下し、２回戦に進んだ。ダブルス１回戦で青山修子（近藤乳業）二宮真琴（橋本総業）組はユリア・ゲルゲス（ドイツ）カロリナ・プリスコバ（チェコ）組に２―６、１―６で敗れた。（共同）
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
英、３月末までに離脱交渉入り メイ首相表明、ＥＵに正式通知へ
鳥獣戯画、絵の順に入れ替わり 和紙のはけ跡で裏付け
トランプ氏、９５年巨額損失計上 長年無税か、米紙が資料入手
台風１８号、沖縄接近へ ５日には九州北部に
新協定、米軍への後方支援拡大 「戦闘地域」で弾薬提供
ゴルフ１７歳の畑岡が初のアマＶ 日本女子ＯＰ、最年少記録も更新
首相、科学技術で健康長寿社会を 女性活躍にも期待
殺人容疑も視野に捜査、カナダ 邦人女性事件
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
【おわび】「格闘ゲーム優勝」は虚･･･
太田市が情報提供謝罪 パスポート･･･
榛名酪連倉庫が全焼 給食牛乳製造･･･
日照不足まだ続く？ 野菜高騰、遊･･･
関東切符 あと一勝 きょう準決勝･･･
《秋季関東高校野球県予選》前橋育･･･
群馬県内最大級アリーナお目見え ･･･
新婚夫婦に割引特典 群馬県が「結･･･
「富岡倉庫」交流拠点に 市が取得･･･
任期わずか５日間 高崎市の教育委･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
秋季関東高校野球 組み合わせ表
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
世界遺産関連記事
選挙2016
三山春秋
視点 オピニオン２１
シルクカントリー群馬
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
ぐんま絹遺産 残そう繭と絹の国
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信