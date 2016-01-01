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テニス、土居が２回戦へ 中国オープン

更新日時：2016年10月2日(日) PM 08:24
　テニスの中国オープンは２日、北京で行われ、女子シングルス１回戦で土居美咲（ミキハウス）はニコル・ギブズ（米国）を７―５、６―２で下し、２回戦に進んだ。ダブルス１回戦で青山修子（近藤乳業）二宮真琴（橋本総業）組はユリア・ゲルゲス（ドイツ）カロリナ・プリスコバ（チェコ）組に２―６、１―６で敗れた。（共同）

 

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