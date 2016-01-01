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マインツ武藤はベンチ外 サッカー独１部リーグ

更新日時：2016年10月2日(日) PM 10:15
　【ウォルフスブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグで、膝を痛めているマインツの武藤嘉紀は２日、アウェーのウォルフスブルク戦でベンチ外だった。

 

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