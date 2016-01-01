明治安田Ｊ２第３４節（２日・北九州市本城陸上競技場ほか＝１１試合）首位の札幌は０―０で北九州と引き分け、勝ち点を７４に伸ばした。２位の松本は４―２で讃岐を下し、同６７としてトップと７差に縮めた。３位のＣ大阪は清水に屈して同６３。