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プレミアＬ、岡崎は後半途中出場 吉田出番なし

更新日時：2016年10月3日(月) AM 12:58
　【レスター（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで２日、岡崎慎司のレスターはホームで吉田麻也のサウサンプトンと０―０で引き分けた。岡崎は後半２１分から途中出場し、惜しいヘディングシュートを放つ場面もあった。吉田はベンチ入りしたが出番がなかった。

 

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