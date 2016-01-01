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スペイン１部、乾は出番なし レアル・マドリード戦

更新日時：2016年10月3日(月) AM 01:24
　【マドリード共同】サッカーのスペイン１部リーグ、エイバルの乾貴士は２日、敵地でのレアル・マドリード戦で出番がなかった。チームは強豪と１―１で引き分けた。

 

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