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フランス１部、酒井宏はフル出場 マルセイユ引き分け

更新日時：2016年10月3日(月) AM 01:15
　【アンジェ（フランス）共同】サッカーのフランス１部リーグ、マルセイユの酒井宏樹は２日、アウェーのアンジェ戦で右サイドバックとしてフル出場し、攻撃面でアピールした。試合は１―１で引き分けた。

 

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