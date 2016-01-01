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サッカー、武藤は数週間離脱 右膝靱帯痛める

更新日時：2016年10月3日(月) AM 05:58
　【ウォルフスブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグ、マインツは２日、ＦＷ武藤嘉紀が右膝の靱帯を痛めて数週間離脱すると発表した。手術の予定はない。９月２９日の欧州リーグ、カバラ（アゼルバイジャン）戦で負傷し、ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選に臨む日本代表への不参加が決まっていた。武藤は２月と３月にも右膝を痛めて試合から遠ざかり、８月に復帰していた。

　武藤嘉紀（ゲッティ＝共同）

 

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