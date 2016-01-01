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サッカー、安藤と岩渕は後半退く 女子ドイツ１部リーグ

更新日時：2016年10月3日(月) AM 05:13
　サッカー女子のドイツ１部リーグは２日、各地で行われ、エッセンの安藤梢はボルシアＭＧ戦で１得点し、後半２８分に退いた。試合は３―０で快勝。バイエルン・ミュンヘンの岩渕真奈はレーバークーゼン戦で後半２６分までプレーし、チームは１―０で勝った。（ウォルフスブルク共同）

 

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