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サッカー、南野はベンチ外 オーストリア１部リーグ

更新日時：2016年10月3日(月) AM 05:33
　サッカーのオーストリア１部リーグ、ザルツブルクの南野拓実は２日、本拠地でのシュトゥルム・グラーツ戦でベンチ外となった。（共同）

 

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