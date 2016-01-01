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サッカー、久保はフル出場 スイス１部リーグ

更新日時：2016年10月3日(月) AM 05:38
　サッカーのスイス１部リーグ、ヤングボーイズの久保裕也は２日、ホームのザンクトガレン戦にフル出場した。試合は２―２で引き分けた。（共同）

 

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