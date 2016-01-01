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インテル長友は途中出場 ミラン本田出番なし、伊１部

更新日時：2016年10月3日(月) AM 08:44
　【ローマ共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）は２日、各地で行われ、インテル・ミラノの長友佑都は敵地のローマ戦で後半１７分から出場した。チームは１―２で敗れた。ＡＣミランの本田圭佑はホームのサッスオロ戦で出場機会がなかった。チームは４―３で勝った。

 

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