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東証、１５３円高 午前９時１５分

更新日時：2016年10月3日(月) AM 09:20
　週明け３日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比１５３円７７銭高の１万６６０３円６１銭となった。

 

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