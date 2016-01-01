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日ハムが７、９日に紅白戦を公開 ＣＳファイナルステージに向け

更新日時：2016年10月3日(月) PM 06:20
　日本ハムは３日、クライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージに向けて札幌ドームで７、９日に行う紅白戦を一般公開すると発表した。試合開始は午後３時の予定。入場料は有料だが、金額は観客が自由に決めて支払う。

 

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