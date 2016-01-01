ソフトバンクの松坂が３日、出場選手登録を外れた。右肩手術などを乗り越え、レギュラーシーズン最終戦だった前日の楽天戦（コボスタ宮城）で日本球界に復帰して２年目で初めて１軍登板を果たしたが、１回を３安打４四死球で５失点の乱調だった。工藤監督が既にクライマックスシリーズ（ＣＳ）で起用しない意向を示しており、５日に福岡県筑後市のファーム施設で練習を再開する予定。