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欧州サッカー、細貝フル出場 ドイツ２部シュツットガルト

更新日時：2016年10月4日(火) AM 08:22
　【シュツットガルト（ドイツ）共同】サッカーのドイツ２部リーグで細貝萌と浅野拓磨が所属するシュツットガルトは３日、ホームでフュルトに４―０で快勝した。細貝は守備的ＭＦでフル出場。浅野はワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選に臨む日本代表に合流しているため、欠場した。

 

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