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東証、９６円高 ９時１５分現在

更新日時：2016年10月4日(火) AM 09:59
　４日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比９６円４７銭高の１万６６９５円１４銭となった。

 

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