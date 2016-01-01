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マグワイア氏らが殿堂候補 大リーグ、ジョンソン氏も

更新日時：2016年10月4日(火) PM 12:09
　米国野球殿堂は３日、時代別で１９８８年以降の殿堂入り候補者を発表した。薬物使用を認めた通算５８３本塁打のマーク・マグワイア氏や前コミッショナーのバド・セリグ氏、プロ野球巨人でもプレーしたデーブ・ジョンソン氏、イチローがメジャーデビューした時の監督だったルー・ピネラ氏らが名を連ねた。１２月のウインターミーティング中に選考委員による投票を実施する。（共同）

 

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