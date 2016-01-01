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メルセデス参戦で合意 電気自動車レースの世界シリーズ
更新日時：2016年10月4日(火) PM 09:00
【ロンドン共同】自動車大手のメルセデスは４日、電気自動車レースの世界シリーズ「フォーミュラＥ」に２０１８～１９年シーズンから参戦することで、国際自動車連盟（ＦＩＡ）と合意したと発表した。１４～１５年シーズンに始まったフォーミュラＥは現在１０チームが参加し、１８～１９年シーズンから最大１２チームに増える予定となっている。
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