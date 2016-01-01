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女子テニス、土居が２回戦敗退 中国オープン

更新日時：2016年10月4日(火) PM 11:23
　テニスの中国オープンは４日、北京で行われ、女子シングルス２回戦で土居美咲（ミキハウス）はスベトラーナ・クズネツォワ（ロシア）に１―６、５―７で敗れた。（共同）

 

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