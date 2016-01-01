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台風１９号が発生 台湾南のバシー海峡

更新日時：2016年10月6日(木) AM 09:43
　気象庁によると、６日午前、台湾とフィリピンの間のバシー海峡で熱帯低気圧が台風１９号に変わった。中心気圧は千ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル。時速２５キロで西に進んだ。

 

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