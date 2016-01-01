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楽天・アマダーが帰国 来季も残留の見込み

更新日時：2016年10月6日(木) PM 05:41
　楽天のアマダーが６日、成田空港からメキシコに向けて帰国の途に就いた。来日１年目の今季は相次ぐ故障で３９試合の出場にとどまったが、９本塁打と長打力を発揮した。来季も残留する見込み。

 

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