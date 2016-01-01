文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

楽天、杉山、草野両コーチが退任 

更新日時：2016年10月6日(木) PM 06:35
　楽天は６日、２軍の杉山賢人投手コーチ（４７）と草野大輔打撃コーチ（３９）と来季は契約しないと発表した。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ