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王氏の理事就任を承認 東京五輪組織委員会

更新日時：2016年10月6日(木) PM 09:24
　２０２０年東京五輪・パラリンピック組織委員会は６日の評議員会で、プロ野球ソフトバンクの王貞治球団会長（７６）の新理事就任と遠藤利明前五輪相（６６）の理事復帰を承認した。王氏は野球・ソフトボールなど追加種目に決まった５競技を代表する立場となる。遠藤氏は次回理事会で副会長に就任する見通し。

 

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