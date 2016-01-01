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広島野村、６日練習試合首に打球 「取りあえず明日」

更新日時：2016年10月7日(金) PM 04:15
　６日の練習試合で首に打球を受けた広島の野村は７日、マツダスタジアムで治療に専念した。トレーナーによると、打撲で病院に行く予定はない。８日にはボールを投げて状態を確かめる予定といい、野村は「取りあえず明日やってみないと」と話した。

 

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