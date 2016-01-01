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西武、星が戦力外 通算１３８試合に出場

更新日時：2016年10月7日(金) PM 06:26
　西武は７日、星孝典捕手（３４）に来季の契約を結ばないと通告したと発表した。星は２００５年にドラフト６巡目で巨人に入団し、１１年のシーズン中に西武へ移籍。通算１３８試合に出場した。

 

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