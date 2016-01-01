文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

フィギュア男子はファイナル逃す ジュニアＧＰ最終戦

更新日時：2016年10月8日(土) AM 09:31
　【ベルリン共同】フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（ＧＰ）シリーズ最終戦ドイツ大会は７日、ドレスデンで行われ、男子の須本光希（大阪・浪速高）はフリー３位で合計１９５・７４点の３位だった。総合ポイントで日本勢男子は友野一希（大阪・浪速高）の１０位が最高で、６位までのファイナル（１２月・マルセイユ）進出を逃した。総合で島田高志郎（岡山・就実中）は１１位、須本は１２位だった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ