明治安田Ｊ２第３５節（８日・札幌厚別公園競技場ほか＝１１試合）首位札幌は１―０で水戸を下し、勝ち点を７７に伸ばした。２位松本は岡山と１―１で引き分け、同６８でトップとの差は９に広がった。３位のＣ大阪は岐阜に勝って同６６。