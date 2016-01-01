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バスケＢ２部、島根が開幕５連勝 信州はリーグ初勝利
更新日時：2016年10月8日(土) PM 09:08
バスケットボール男子のＢリーグ２部（Ｂ２）は８日、熊本県立総合体育館などで行われ、西地区の島根は６６―５６で熊本を下し、開幕５連勝とした。中地区の西宮は８３―６６で東京Ｚに快勝し、５勝１敗。信州は東京ＥＸを７８―６６で破り、リーグ初勝利を挙げた。
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