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台風２０号が発生 

更新日時：2016年10月8日(土) PM 11:49
　気象庁によると、８日夜、南鳥島近海で熱帯低気圧が台風２０号に変わった。中心気圧は千ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル。時速２５キロで西に進んだ。

 

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