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日本ハム、慈善試合で７３５万円 北海道の台風被災者支援

更新日時：2016年10月9日(日) PM 07:43
　日本ハムは８月の台風による北海道各地の被災者を支援するためのチャリティーマッチとして紅白戦を９日、札幌ドームで行い、７３５万２４７１円の募金が集まったと発表した。

 

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