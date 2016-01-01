文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
日本ハム、慈善試合で７３５万円 北海道の台風被災者支援
更新日時：2016年10月9日(日) PM 07:43
日本ハムは８月の台風による北海道各地の被災者を支援するためのチャリティーマッチとして紅白戦を９日、札幌ドームで行い、７３５万２４７１円の募金が集まったと発表した。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
衆院２補選、１１日に告示 東京１０区、福岡６区
日本政府が北極海ガス田参画検討 対ロ協力の目玉に
トランプ氏、女性蔑視で撤退圧力 最大の窮地に
北朝鮮、発射台周辺で動き １０日に党創建記念日
イエメン空爆１４０人死亡 葬儀場標的、５２５人負傷
ソフトバンクがファイナル進出 プロ野球ＣＳ、巨人白星でタイ
現段階で利下げの必要なし 日銀総裁、新政策を説明
運動習慣、若い女性で減少 高齢者の体力向上続く
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
片品・武尊牧場スキー場 今冬で営･･･
《沼田城をつくろう》石垣はどこに･･･
関東切符 あと一勝 きょう準決勝･･･
《秋季関東高校野球県予選・決勝》･･･
全日本還暦野球大会が開幕 全国64チ･･･
高崎３位、前橋８位 全国42中核市「･･･
最多は前橋古市町交差点 15年の交通･･･
「五代目 花山うどん」連覇 麺―･･･
《秋季高校野球県予選・準決勝》育･･･
《秋の高校野球県予選・準決勝》健･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
秋季関東高校野球 組み合わせ表
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
世界遺産関連記事
選挙2016
三山春秋
視点 オピニオン２１
シルクカントリー群馬
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
ぐんま絹遺産 残そう繭と絹の国
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信