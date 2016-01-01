文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
野球独立リーグ、群馬が優勝 グランドチャンピオンシップ
更新日時：2016年10月10日(月) PM 11:15
野球の独立リーグ、グランドチャンピオンシップ（５回戦制）は１０日、前橋市民球場で第５戦が行われ、群馬（ルートインＢＣリーグ）が８―３で愛媛（四国アイランドリーグｐｌｕｓ）に勝ち、２連敗から３連勝して優勝を決めた。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
トランプ氏が女性蔑視発言釈明 クリントン氏、差別と追及
欠陥の新スマホ生産停止か サムスン、減産情報も
米韓が合同演習開始 空母投入、北朝鮮けん制
ノーベル経済学賞に米大２教授 企業の契約理論確立
英国発、がんのケア施設オープン 患者や家族を癒やす場に
ＤｅＮＡ、ＣＳ初出場で突破 １２日ファイナル開幕
衆院２補選、１１日に告示 東京１０区、福岡６区
九電玄海原発事故を想定し訓練 ３県合同、４６００人参加
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
片品・武尊牧場スキー場 今冬で営･･･
《沼田城をつくろう》石垣はどこに･･･
《秋季関東高校野球県予選・決勝》･･･
高崎３位、前橋８位 全国42中核市「･･･
「五代目 花山うどん」連覇 麺―･･･
最多は前橋古市町交差点 15年の交通･･･
高崎―富岡、国道254号BP 来年度にも･･･
のぞみの園のシイタケが叙々苑に ･･･
指定研修機関に認定 看護師の特定･･･
レース向けメンタル学ぶ 箱根駅伝･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
秋季関東高校野球 組み合わせ表
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
世界遺産関連記事
選挙2016
三山春秋
視点 オピニオン２１
シルクカントリー群馬
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
ぐんま絹遺産 残そう繭と絹の国
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信