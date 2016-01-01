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野球独立リーグ、群馬が優勝 グランドチャンピオンシップ

更新日時：2016年10月10日(月) PM 11:15
　野球の独立リーグ、グランドチャンピオンシップ（５回戦制）は１０日、前橋市民球場で第５戦が行われ、群馬（ルートインＢＣリーグ）が８―３で愛媛（四国アイランドリーグｐｌｕｓ）に勝ち、２連敗から３連勝して優勝を決めた。

 

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