文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

東証、１４６円高 午前９時１５分現在

更新日時：2016年10月11日(火) AM 09:57
　連休明け１１日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、７日終値と比べ１４６円８３銭高の１万７００６円９２銭となった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ