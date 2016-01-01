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女子テニス、土居は２回戦進出 ジェネラリ・レディース

更新日時：2016年10月11日(火) AM 11:06
　女子テニスのジェネラリ・レディースは１０日、オーストリアのリンツで行われ、シングルス１回戦で土居美咲（ミキハウス）はヨハンナ・ラーション（スウェーデン）に７―５、３―６、６―１で競り勝って２回戦に進んだ。（共同）

 

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