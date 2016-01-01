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ビッグで６億円１口 サッカーくじ

更新日時：2016年10月11日(火) PM 02:09
　サッカーくじを運営する日本スポーツ振興センターは１１日、第８８０回ビッグで１等６億円が１口出たと発表した。６億円の当せんは通算３１５口となり、繰越金は２８億７３９５万１１１２円。

 

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