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女子テニス、大坂は２回戦進出 天津オープン、奈良は敗退

更新日時：2016年10月11日(火) PM 02:24
　女子テニスの天津オープンは１１日、中国の天津で行われ、シングルス１回戦で大坂なおみは第８シードのヤロスラワ・シュウェドワ（カザフスタン）に６―４、６―２で勝ち、２回戦に進んだ。奈良くるみ（安藤証券）は第５シードのモニカ・プイグ（プエルトリコ）に３―６、６―７で屈した。（共同）

 

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