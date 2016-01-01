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日ハム、ドラフト１位指名は投手 スカウト会議で確認
更新日時：2016年10月11日(火) PM 08:23
日本ハムは１１日、ドラフト会議に向けて札幌市内の球団事務所でスカウト会議を行い、投手を１位指名する方針を確認した。指名候補は全体で約９０人をリストアップした。また１位指名で他球団と競合して抽選となった場合は栗山監督がくじを引くことを決めた。
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