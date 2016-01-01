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楽天、岡山・倉敷で秋季キャンプ １１月１～１７日

更新日時：2016年10月12日(水) PM 05:29
　楽天は１２日、秋季キャンプを１１月１～１７日に岡山県倉敷市で行うと発表した。秋季練習は今月１３日からコボスタ宮城で開始する。

 

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