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楽天、岡山・倉敷で秋季キャンプ １１月１～１７日
更新日時：2016年10月12日(水) PM 05:29
楽天は１２日、秋季キャンプを１１月１～１７日に岡山県倉敷市で行うと発表した。秋季練習は今月１３日からコボスタ宮城で開始する。
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