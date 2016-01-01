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ロッテの立花、吉鶴コーチが退団 球団が発表

更新日時：2016年10月12日(水) PM 05:09
　ロッテは１２日、立花義家打撃コーチ（５７）と吉鶴憲治バッテリーコーチ（４５）が退団すると発表した。

 

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