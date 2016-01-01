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女子テニス青山・二宮組準決勝へ 香港オープン

更新日時：2016年10月13日(木) AM 08:52
　女子テニスの香港オープンは１２日、香港で行われ、ダブルスの準々決勝で青山修子（近藤乳業）二宮真琴（橋本総業）組はスロベニアと英国の選手のペアを６―２、６―２で下して準決勝に進出した。（共同）

 

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