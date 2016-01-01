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楽天の嶋、乳がん啓発へ寄付 今季安打数に応じた５４万円

更新日時：2016年10月13日(木) PM 05:34
　楽天の嶋は１３日、乳がんの早期発見、治療を呼び掛ける「ピンクリボンフェスティバル」に今季の安打数に応じた５４万円を贈呈した。２児の父である主将は「母親の大事さは肌で感じている。これからもヒットを一本でも多く打って協力したい」と話した。

　楽天の嶋

 

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