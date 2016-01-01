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女子テニス土居は２回戦敗退 ジェネラリ・レディース

更新日時：2016年10月14日(金) AM 01:28
　女子テニスのジェネラリ・レディースは１３日、オーストリアのリンツで行われ、シングルス２回戦で土居美咲（ミキハウス）はマディソン・キーズ（米国）に２―６、０―６で敗れた。（共同）

 

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