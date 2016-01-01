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シニアゴルフ、米山が６６で首位 セヴンヒルズカップ第１日
更新日時：2016年10月14日(金) PM 05:01
男子ゴルフのシニアツアー、セヴンヒルズカップＫＢＣシニアオープンは１４日、佐賀県の福岡セヴンヒルズＧＣ（６６０７ヤード、パー７２）で第１ラウンドが行われ、６６で回った米山剛が首位に立った。１打差の２位に秋葉真一ら４人が続いた。
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